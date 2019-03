En abril el plus será de $3.500 y se suman equipos e instituciones nuevas. Ante la baja demanda y a solicitud de los operadores del estacionamiento medido, desde el mes de abril los trabajadores comenzarán a percibir un plus de $3.500, dejando atrás los $2.600 que cobraban en ese concepto desde mayo del 2017. Tras algunas acciones que los operadores del Estacionamiento Medido comenzaron a llevar a cabo hace casi un mes, desde el sector confirmaron que “llegamos a un acuerdo con la comuna y desde abril el plus que percibimos pasará de $2.600 a $3.500 como consecuencia de la inflación”. En cuanto a la demanda, aseguraron que va decayendo de acuerdo a las franjas horarias, que implica que en horas picos en pleno centro no se pueda cumplir con la cantidad de tickets vendidos por la comuna, por lo que se puede observar lugares vacíos a medida que uno se aleja del casco céntrico.