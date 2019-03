Juan Guaidó prepara la movilización nacional al palacio presidencial. Guaidos viajó a Carabobo, primera etapa de su recorrido por la mayoría de los estados del país, para organizar a los seguidores con miras a una “gran toma de Caracas” en su estrategia para sacar del poder a Nicolás Maduro. El líder opositor, reconocido como mandatario encargado por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, inició su periplo en Carabobo (estado de Valencia), donde presidió un mitín para “articular” a sus partidarios. Miles de simpatizantes se concentraron desde temprano en esa ciudad, a 170 km al oeste de Caracas. “Maduro está solo y atrincherado en Miraflores. Cree que una banda robada o un palacio lo hace presidente. No, señor. Es el respaldo del pueblo lo que hace a uno presidente. Pero no va a estar mucho tiempo más”, afirmó en su discurso. “Vamos hacia la organización ciudadana para lograr el cese de la usurpación y la conquista de nuestros espacios”, señaló este sábado en Twitter el jefe del Parlamento, quien promete que “muy pronto” irá a buscar su oficina en Miraflores. Por ahora no ha fijado fecha para la movilización hacia la casa de gobierno. La gira incluye a los diputados que conforman la mayoría opositora en el Legislativo, quienes tienen la misión de organizar asambleas ciudadanas a lo largo del país. Este sábado se realizaban medio centenar en diez de los 23 estados, según la oposición para aunar fuerzas contra el régimen de Maduro. De todas formas, Guaidó reconoce que antes de la marcha hacia Miraflores debe tener a las Fuerzas Armadas “totalmente alineadas”, su mayor desafío pues hasta ahora la cúpula militar se mantiene leal a Maduro, cuya aprobación es de apenas 14% según la encuestadora Datanálisis. Para ello ofrece una amnistía a los uniformados que abandonen al gobernante socialista, excluyendo a los acusados de delitos de lesa humanidad. Algunos expertos tildan de vaga esa propuesta. Como es costumbre cuando la oposición se moviliza, las bases chavistas marchaban este sábado en el centro de Caracas, ahora para cantar “victoria” tras el restablecimiento de la electricidad luego del peor apagón en la historia de Venezuela. El corte, que Maduro atribuye a “ciberataques” de Estados Unidos, paralizó el país y recién el martes el gobernante anunció que el servicio se había restablecido en casi todo el territorio, aunque hay reportes de fallas en regiones occidentales. Además, la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, inició los “Ejercicios de Acción Integral ‘Ana Karina Rote’ (grito de victoria indígena) para proteger los servicios estratégicos de la nación”, anunció Maduro en Twitter.