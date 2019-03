“Lo que pasó en Madrid, ha superado todo”. El presidente xeneize recordó el descenso de los Millonarios. El DT del club de Núñez, no dudó un instante en contestarle. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, le respondió al presidente de Boca, Daniel Angelici, y afirmó que el hincha “millonario” ya “ha superado el descenso” y consideró que ganar la “final de Madrid superó todo”. “Fijate si nos vamos a detener en lo que ha pasado, ya lo superamos. Ni siquiera nos duele, esto que ocurrió a final de año superó todo. El hincha de River me lo agradece todo el tiempo. Nada ni nadie se lo va a poder sacar”, sostuvo el Muñeco. El director técnico lamentó los dichos de Angelici, que había considerado que haber perdido la final de la Copa Libertadores 2018 no significaba tocar fondo y había remarcado que “tocar fondo es irse al descenso”. “No te puede ni hacer daño un comentario así y más porque no sé en qué tono lo dijo ni quiero entrar en esa polémica”, destacó Gallardo y agregó que “los hinchas de River vivimos un estado de satisfacción total”.