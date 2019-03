Aseguran que la falta de leche en las góndolas obedece a “una cuestión comercial”. Los referentes de productores de Buenos Aires y Santa Fe explicaron que la leche líquida es manejada por una sola empresa a nivel país, desde la cual eligen no comercializar más allá del acuerdo base con el gobierno. Agotado el stock, no reponen para vender la leche más cara. Pura especulación. “Leche hay, depende de los precios lo que se encuentra en góndola”, indicó el presidente de la Asociación de Productores de Leche, Raúl Cata, desde radio LT7. “Básicamente desapareció de las estanterías la leche de precios cuidados, la que se vende a $25; otras leches se encuentran; es un problema comercial”, agregó Cata, y negó rotundamente que haya desabastecimiento. Más claro que la leche: Especulación. El presidente de APL remarcó que “durante años, el precio que se le pagó al productor no cubrió el costo de producción”. Las industrias no pagaban el precio adecuado para que “se pueda seguir en el negocio y se han cerrado tambos y se han liquidados vacas; ese factor no se puede ignorar”. El programa Precios Cuidados en este caso juega en contra ya que “si se puede vender la leche a $45 o $50, nadie la quiere vender a $25”, por lo que una vez que “cubre lo acordado en los volúmenes básicos, hasta ahí llegan”.