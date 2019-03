La delantera estadounidense Sydney Leroux, se llevó todos los flashes al sumarse a la pretemporada de su equipo, el Orlando Pride, con un embarazo de casi seis meses. La jugadora estadounidense, embarazada de cinco meses y medio, inició la pretemporada con su equipo, Orlando Pride de la National Women’s Soccer League. “No pensé que estaría empezando la pretemporada con 5,5 meses de embarazo pero aquí estamos”, publicó en sus redes sociales Leroux en una foto en la que se la ve con la camiseta del club. Para justificar su presencia en las canchas pese a lo avanzado de su embarazo, comentó ante la prensa estadounidense: “No me pongo en situaciones en las que la bola pueda rebotar o me peguen. No corro con mucha intensidad y escucho a mi obstetra. Simplemente hago cosas sin contacto. Trabajo con la pelota”. Leoux sufrió un aborto espontáneo hace un año, por lo que tuvo una licencia médica de un mes durante la pasada temporada. “Fui ingenua al dolor de cómo se sentía esto. Hubo un momento en el que me quedé en la cama y me pregunté si el dolor emocional podía matarme”, confesó.