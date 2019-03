Delincuentes enmascarados ingresaron a robar en una casa mientras los propietarios dormían. El robo ocurrió alrededor de las 02.00 de la madrugada en una casa del barrio Independencia, cuando delincuentes ingresaron con máscaras y se llevaron dos bicicletas, un metegol y algunas pertenencias más. “Tenemos alarmas y no sirve de nada, vivimos con miedo permanente de que entren y le pase algo a nuestros hijos, vivimos encerrados, me siento perseguida en mi casa, escucho un ruido y ya me angustio”, afirmó la dueña de casa. Además, comentó que “hicieron el dos por uno porque a mi vecino también le robaron”. “No tengo dudas de que fueron los mismos que me robaron la vez anterior, saltan los muros y llevan lo que está a su alcance”, remarcó la mujer.