El veterinario, Gustavo Solís de CLT, afirmó que el puma que cruzó a nado el río Paraná y fue rescatado ya “está libre nuevamente”. “Los pumas nos tienen más miedo a nosotros. Hay que dejarlo circular y evitar asustarlo”, puntualizó en radio Dos para precisar que el puma “estuvo escondido varias horas arriba de un árbol, dentro de todo estuvo tranquilo”.

“Los pumas cruzan el río de Paraguay a Argentina, de Corrientes a Santa Fe, se desplazan mucho, era un puma joven, macho de 32 kilos y medio”, detalló Solís para indicar que “todas las fuerzas de Seguridad actuaron muy bien, acordonaron la manzana que está frente a la plaza principal. Estaban en el rescate, representantes de Fauna y Flora, del Centro Aguará, Policía y Gendarmería, para velar por la gente y el puma”.

“Siempre van a tratar de huir, estuvo escondido en el patio de una casa, siempre, estaba en un árbol de mango, trepado, escondido, viendo la oportunidad de poder irse nuevamente al monte”.

“Por suerte el animal estaba tranquilo, relajado y le hizo efecto rápido el dardo para dormirlo” y agregó que “lo llevamos a un área protegida y al minuto de haberle inyectado el antagonismo a la anestesia se levantó bien y se fue caminando”.

Sobre lo que se debe hacer ante estos casos, expresó que “lo ideal es alejarse del animal para que pueda seguir su camino, y avisar a las autoridades, no molestarlo, no sacar fotos, porque si él se ve acorralado puede atacar, pero su primer instinto es huir no atacar”.