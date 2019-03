El Consejo Provincial, el Partido Justicialista de Corrientes decidió prorrogar su cronograma de elecciones internas. Además, habilitó la conformación de alianzas opositoras a ECO+Cambiemos para las comicios legislativos del 2 de junio. En un encuentro ampliado con legisladores, intendentes, concejales y referentes de la mayoría de los sectores internos, el Consejo Provincial del PJ definió ayer, un día antes del cierre de listas para las elecciones internas, prorrogar los mandatos partidarios hasta octubre. De esta manera, los cargos partidarios se elegirán más adelante, después de las legislativas del 2 de junio. También se dejó sin efecto las elecciones internas de candidatos para competir el 2 de junio. Finalmente, la fecha que fijó el oficialismo provincial para convocar a las urnas, descolocó las previsiones de varios sectores del justicialismo que se preparaban para dirimir espacios el 31 de marzo. Sucede que, de acuerdo al cronograma electoral provincial, el 2 de abril las fuerzas deben inscribir alianzas para competir en las legislativas provinciales. Esto contribuyó a sepultar la posibilidad de un proceso interno, si se fija la mirada en el calendario. Básicamente no dan los tiempos. También, algunos dirigentes apuntaron contra el escaso margen de financiamiento para afrontar comicios internos. A lo que se suman las asperezas en el plano político. Por lo pronto, se adoptó una decisión que les permitirá sortear tales obstáculos, tanto pragmáticos como ideológicos, pero cuyas consecuencias impactarán más adelante en el fortalecimiento del partido. Es que el Consejo Provincial autorizó a “las listas reconocidas por la Junta Electoral partidaria a constituir alianzas y/o frentes electorales para competir directamente en las elecciones generales para cargos electivos provinciales y municipales convocadas para el 2 de junio de 2019; y en las municipales que se convoquen para completar el turno electoral; de acuerdo a lo resuelto en sesión del Congreso partidario del 27 de octubre de 2019”, señala el documento aprobado por los consejeros y con el aval de la mayoría de los sectores internos. Se habla de mayoría porque no todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Varios expresaron su descontento por considerar que era una medida debilitante porque podrían darse escenarios en los que dos líneas internas se presenten en una general. Tampoco se podrá utilizar la histórica Lista 2, ni el sello. Sí otros emblemas del justicialismo. No obstante, coinciden en que las alianzas deberán ser opositoras a ECO+Cambiemos. Desde el PJ confirmaron que se informó, avaló y ratificó las decisiones aprobadas este jueves 7 de marzo por el Congreso Nacional del PJ que conformó mesas de diálogo en todos los distritos para profundizar la unidad peronista y construir un gran frente patriótico opositor para enfrentar a Cambiemos y sus aliados en todas las jurisdicciones del país. La resolución emitida por el Consejo Provincial también convocó a una “sesión extraordinaria del Congreso Provincial” del PJ Corrientes, en una fecha próxima que se comunicará más adelante, a efectos de “ratificar esta decisión que adopta el Consejo Provincial ad referendum del Congreso”. En el encuentro, se argumentó que la definición se debió a la necesidad de “priorizar la estrategia para enfrentar el desafío electoral del 2 de junio, fecha en que el Poder Ejecutivo Provincial convocó a elecciones legislativas provinciales, separadas de las nacionales, circunstancia que tiene una notable injerencia en el proceso electoral interno que el PJ tenía vigente”. Esto, considerando que Corrientes no tiene primarias abiertas, por lo que podrían contraponerse los turnos electorales internos con los generales. Un antecedente de la misma naturaleza no se observa desde 2002, cuando el Congreso Nacional del PJ dispuso, en Lanús, la participación de tres fórmulas para la elección del 2003, posibilitando que Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá fueran candidatos a presidente de la Nación, con un criterio que fue refrendado por ambas instancias de la Justicia Electoral Nacional, según informaron desde el PJ.