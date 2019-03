“Estamos hablando con todos los sectores, con Eco las negociaciones las hablaríamos con Gustavo Valdés”, indicó Raúl Rolando Romero Feris, sobre las chances aliancistas del partido Nuevo.

“A nivel municipal hemos dado la posibilidad a los comité para que ellos acuerden localmente, porque siempre hay que privilegiar las relaciones que cada comité tiene en el interior”, indicó el ex gobernador de Corrientes que cumple prisión domiciliaria.

“A nivel provincial algún acuerdo estamos conversando, lo estamos haciendo con todos siempre hay condicionamiento que vamos a tener, pero es una decisión que lo tiene que tomar directamente el partido no es una decisión personal”, agregó Tato para recordar ante la posibilidad de ir en una alianza con Encuentro por Corrientes que “el PaNu forma parte de Eco”. “La decisión la tiene que tomar los cuerpos colegiados del partido que es como siempre se ha manejado, nadie pude adelantar posicionamiento porque se estaría equivocando”, indicó ante las declaraciones del diputado Oscar Chino García, quien anticipó que la escuadra naranja integrará el Frente oficialista.

Este año vencen su mandato la Senadora Nora Nazar y del diputado Oscar García. “Hay aspirantes en las ofertas legislativas, se decidirá en asamblea partidaria, allí se van a definir los candidatos que nos van a representar en estas elecciones. Hay que dar la oportunidad a otras personas”, aseveró el dos veces intendente de Corrientes.

Halagos para Valdés

Romero Feris destacó la gestión del Gobernador Gustavo Valdés argumentando que “está haciendo una buena gestión, tiene un estilo que me gusta, los el recorrido por el interior me parecen importante es una forma de trabajar que yo también la tenía, tendrá que ajustar alagunas cosas que en el primer año no es fácil creo que tiene que haber una ajuste en materia de salud pública”.