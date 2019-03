El abogado del ex intendente de Itatí, Natividad Terán, detenido en el llamado Operativo Sapucay, involucra al justicialismo correntino en una posible malversación de los fondos partidarios, al denunciar la falta de colaboración para el aporte de pruebas en el desarrollo de la mega causa que investiga el narcotráfico en la región. El proceso judicial, puede complicar severamente la vida interna del peronismo de Corrientes.

Roberto Herrera, aseveró en declaraciones a radio Best (100.7), la falta de claridad de las autoridades del PJ local, respecto de cómo financiaron las campañas electorales en la provincia.

El letrado porteño explicó que en el contexto de la causa en la que se acusó a Terán de financiar su campaña proselitista con dinero proveniente de la venta de droga, solicitó a los dirigentes del peronismo de Corrientes que expliquen cómo se distribuyen los fondos para actividades electoralistas, pero sostuvo que “no hubo respuestas”.

“Hemos solicitado en varias oportunidades e incluso por un oficio lo pidió el juzgado, para que el PJ explique cómo eran los aportes y financiamientos que tenía Terán para la campaña y no tuvimos respuestas”, puntualizó Herrera, quien también representa al polémico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que actualmente se encuentra en condición de testigo protegido en la causa Cuadernos.

Las sospechas de la justicia, radican en el financiamiento de campañas electorales en Itatí, fue concretado con dinero ilegal del narcotráfico al menos desde el 2012, tiempo en que llamativamente el peronismo administraba la caja del Estado y sostenía su estructura con el probable financiamiento de los fondos públicos.

NO HAY NADA

Durante una entrevista realizada en el programa ADN Radio (de lunes a viernes en 100.7 de Corrientes) Roberto Herrera explicó que durante la etapa de instrucción de la causa 3002/2007 “aportamos la prueba y pedimos que el PJ también aporte elementos probatorios y la respuesta fue que no podían mandar nada porque no tenían los libros al día”. “Esto es grave porque, aunque no tengan los libros al día, en el PJ podían haber explicado cómo es la metodología de inversión en las campañas. Porque, si alguien vinculado al narcotráfico invirtió dinero en la campaña fue al PJ y no directamente a Terán”, acusó el abogado aunque aclaró que evita poner en discusión cómo se originan los fondos partidarios. “Lo que digo es que la Justicia debe investigar quien les dio el dinero para la campaña, pero se debe explicar que nadie puede como intendente manejar dinero, porque el partido le envía todo. Si hubo aportes, fue a la provincia (PJ provincial), nadie llevó dinero al municipio”. “Esto me lo dijo telefónicamente alguien vinculado al PJ, quien expresó que no tenían los libros al día y que la situación de Terán le acarrearía problemas al PJ. Pero esto no es así, porque Terán está preso”. Asimismo remarcó que las autoridades partidarias del PJ correntino “tienen que explicar el financiamiento de las campañas. Llevamos dos años, durante ese tiempo Terán está detenido y esto podría haber sido explicado fácilmente”, concluyó.

Testigo protegido lo inculpa

El juez porteño Sergio Torres, quien lleva adelante la causa del Operativo Sapucay, imputó a Terán por haber supuestamente protegido a las organizaciones de narcotráfico desde su lugar de intendente a cambio de fondos para financiar su campaña política, sostenido en la declaración de un testigo de identidad reservada. “Para la campaña de Terán, Luis Saucedo puso su plata del narcotráfico, para que pueda ganar”, dijo el testigo. Para el abogado Herrera, estos dichos no fueron probados, y remarcó que “Terán explicó que era concejal durante 12 años y que su campaña se basó en su actividad social, en ayudar día a día. Su campaña se basó en ser una persona que nació en Itatí y no tuvo financiamiento como se dijo”. Asimismo sostuvo que “(Terán) explicó claramente que el PJ le enviaba las boletas impresas y no tuvo que mandar hacer impresiones ni nada que se necesite administrar dinero. El partido le enviaba alimentos no perecederos para algún acto, nunca le enviaron dinero, solamente unos 80.000 pesos para el gasto en combustibles que es nada para lo que se necesita en una campaña”.