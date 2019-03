La UCR prepara la cumbre en Corrientes para presionar a Mauricio Macri para que compulse una interna presidencial en las PASO con Martín Lousteau. Será el lunes en la tierra donde el radicalismo gobierno desde diciembre de 1999 con la llegada de la intervención federal comandada por el finado Ramón Bautista Mestre y el actual Ministro de Defensa, Oscar Raúl Aguad.

Lousteau tiene el aval de Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y el Enrique “Coti” Nosiglia. No se sabe que postura tomarán los anfitriones, Ricardo Colombi y Gustavo Valdés. Recientemente el mercedeño en declaraciones a la prensa radial reconoció que apoya sin vacilaciones la reelección de Macri en el sillón de Rivadavia.

Los máximos dirigentes del centenario partido se reunirán en esta Capital y decidirán los pasos a seguir en la interna de Cambiemos.

Después de que Lousteau agitara la posibilidad de una primaria contra Macri, Marcos Peña y Rogelio Frigerio intentaron acordar una tregua hasta mayo con Cornejo para desactivar la controversia y darle un poco de oxígeno a Macri.

En la UCR saben que en menos de 120 días deberían presentar las candidaturas nacionales y la posibilidad de tener la cara del ex embajador en EEUU en la boleta presidencial, ya no parece una quimera.

Enrique “Coti” Nosiglia es el gran impulsor de la movida y convenció a Cornejo y a su par jujeño Gerardo Morales de darle pelea a Peña y Jaime Durán Barba, que no quieren saber nada con la interna. El ex funcionario alfonsinista cree que Macri terminará bajándose de su candidatura presidencial y quiere que la UCR tenga listo a su candidato para competir en las primarias de agosto contra María Eugenia Vidal o el postulante que elija la Casa Rosada.

La debilidad del Presidente cada vez se refleja más en los sondeos, como los publicados por Poliarquía y Hugo Haime. Esas encuestas reflejan que los puntos de imagen recuperados luego del G20 son cosa del pasado.

Ricardo Colombi en silencio, ya tendió puentes con Roberto Lavagna, aunque primero esperará a ver qué pasa con la candidatura de Lousteau, para no quedar tan descalzado.