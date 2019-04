Desde la Subsecretaría de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público del municipio se indicó que el lunes se prestará con normalidad la recolección de residuos en toda la ciudad, mientras que el martes no se realizará la prestación del servicio, por lo que se insta a los vecinos a no sacar la basura a la vía pública el 2 de abril. Tampoco habrá prestación del servicio. En Defunciones, Tránsito, Guardia Urbana, Tribunal de Faltas y Caja Municipal habrá guardias, mientras que no se atenderá en el Centro Emisor de Licencias y otras oficinas administrativas, que volverán normalmente a la actividad el miércoles 3 de abril. Acor abrirá sus puertas normalmente el lunes mientras que el martes 2 permanecerá cerrado.