Solo siete provincias arrancarían el ciclo lectivo con normalidad. En seis provincias se anunció el inicio de clases. Estas son Santiago del Estero, Chubut, Mendoza, Misiones, Neuquén y Tucumán, según informó la agencia Télam. Tras la firma del acuerdo de cinco sindicatos docentes con el Gobierno provincial, Corrientes sería la séptima. La ministra de Educación Susana Benítez había incorporado a la provincia en este grupo de jurisdicciones donde el regreso a las aulas sería normal. Esto, luego de la firma de un acuerdo con UDA, Sadop, MUD, Amet y Acdp. Los gremios garantizaron el inicio del ciclo lectivo y destacaron el espacio de diálogo. Sin embargo, Suteco, el único sindicato que no participó de las mesas de negociaciones porque no había sido convocado por la cartera educativa, adhirió al paro de Ctera nacional los días 6 y 7 porque no hubo llamado a paritaria nacional. El 8 se plegarán a la jornada nacional de lucha por el Día Internacional de la Mujer. Santiago del Estero registró la paritaria más alta, con un incremento del 40 por ciento para los estatales en general. El 38 por ciento se concedió a los educadores de Chubut, con una cláusula gatillo en caso de que la inflación sea superior a las proyecciones. En Mendoza, se acordó un 23 por ciento y se prevé una actualización de la pérdida de 2018. En Misiones, se ofreció el mismo porcentaje. La propuesta fue aceptada por un solo sindicato; no obstante, se prevé que el inicio sería normal. En Neuquén se otorgó una cifra de 5 mil pesos, más una cláusula gatillo por inflación. Un 25 por ciento de aumento ofreció el Gobierno de Tucumán, divido en dos cuotas, con revisiones semestrales. Los docentes nucleados en Atep aceptarán la propuesta este miércoles, según informaron medios nacionales. En tanto, en las demás jurisdicciones el escenario es de conflicto, con un paro nacional que convocó Ctera. La mayoría de las provincias se plegará a la medida, entre ellas, Buenos Aires y Chaco. Hasta el fin de semana, varias jurisdicciones aún no cerraban el acuerdo, aunque está previsto que las clases comiencen este miércoles, de acuerdo con el calendario escolar. En Corrientes, se esperará el impacto de la medida de fuerza de uno de los cinco sindicatos. En cuanto al acuerdo, uno de los aspectos fundamentales fue elevar el piso a 20 mil pesos.