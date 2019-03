El Frente Sindical marchara el 4 de abril y va al paro general aún sin la CGT. El espacio que conducen Pablo Moyano, Sergio Palazzo (Bancarios), y Ricardo Pignanelli (Smata) Pignanelli resolvió participar de la marcha del 4 de abril y darle continuidad a un plan de lucha. Dan por hecho que la CGT no parará por eso esperan apoyarse en las regionales. Confluirán, entonces, con diverso sectores del arco sindical y con empresarios Pymes en lo que se espera sea una gran Marcha Federal en Defensa de la Producción y el Trabajo en defensa del empleo y en respaldo del proyecto de ley de Emergencia Pyme que acordaron las partes. El debate giró en torno a la continuidad de las protestas. Es que algunos gremialistas no comulgaban con la propuesta de marchar detrás de la CGT “que se quiere sacar el problema de encima”. De hecho la movilización no tendrá acto de cierre, ni oradores, ni lectura de documento. Por ello, resolvieron que ese 4 de abril será el inicio de un plan de lucha que incluirá un paro general en el futuro cercano. Buscarán diferenciarse de la conducción de la central obrera, con una columna que los represente y que ponga distancia de lo definido en Azopardo. Los referentes del Frente Sindical dan por hecho que la conducción cegetista no irá a una huelga general, entonces planean convocar a un plenario de regionales la semana siguiente a la marcha para definir la fecha y respaldarse en el armado territorial federal que construyeron. Entre los asistentes al encuentro que se desarrollo en la sede del Smata, estuvieron Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Miguel Diaz (Udocba), Daniel Yofra (Aceiteros), Graciela Aleñá (Viales), Sergio Sánchez (Pejaes), Rubén García (Municipales), Omar Plaini (Canillitas), Omar Durdos (SOMU), Héctor Amichetti (Gráficos), Walter Correa (Curtidores), entre muchos otros dirigentes.