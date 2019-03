El gobierno otorgó recursos para la explotación del frigorífico “Tomás Arias” de Riachuelo a un grupo de comerciantes de origen asiático, que fueron presentando ante la sociedad, como grandes empresarios de la república Popular de China, pero según se supo, hoy duermen todos apretados en un departamento alquilado por el ex legislador Manuel Sussini, quien se presenta como asesor y consejero de Gustavo Valdés.

La empresa que adquirió la planta en Riachuelo, Muralla China S.A., fue integrada recién en el mes de diciembre, sin ningún antecedente de explotación sobre el negocio. Los comerciantes chinos, todos ciudadanos argentinos, se dedican al rubro de autoservicios en territorio bonaerense, entre otras cosas. Son de una misma familia, con dirección en Ituzaingó provincia de Buenos Aires (VER RECUADRO APARTE). Sin dudas no hay inversión de capitales del gigante asiático, ni muchos menos de la banca de ese país. Es un típico tráfico de influencia comercial, una de las materias del post grado de la carrera de dirigencia política en Corrientes, que tiene a Sussini, como uno de sus máximos exponentes. Hoy el santotomñeo, resucitado por el radicalismo y el mandatario ituzaingueño, es el CEO de Muralla China. Nombre que hasta suena muy jocoso. Así y todo, el grupo Velar insólitamente decidió venderles el frigorífico. Las malas lenguas sostienen que el dinero y el aval, salieron de las propias arcas del estado provincial. Se operó uno de los tantos fideicomisos creados por el Banco de Corrientes S.A. como en oportunidades similares (véase la arrocera Calimboy). Aunque la especie aun no fue confirmada.

El convenio para reactivar el Tomás Arias fue firmado el 11 de febrero de 2019, conocido como Acuerdo Marco. Los chinos constituyeron un consorcio dentro de un contrato social que tiene vigencia desde el 21 de diciembre de 2018, es decir, siete semanas antes del cierre de las negociaciones con el Estado correntino.

Según el anuncio gubernamental “los capitalistas chinos” invertirían unos U$D10.000.000 para poner en marcha la firma que faenaría 350 cabezas de ganado diariamente y daría trabajo a 150 operarios de forma directa y a otros 400 indirectamente.

El referente de los emprendedores asiáticos, Néstor Andrades diría en su momento que “ya viajamos dos o tres veces para visitar el Frigorífico y las expectativas son muy buenas, son reales“. En las reuniones oficiales Andrades se presentaría, como representante de la corporación Liaoning International Chamber of Commerce Association Latin America International Group of China, nombre extranjerizado con el que bautizaron al enclave de argentinos descendientes de orientales que harán funcionar en breve la industria cárnica correntina. Sin embargo el mérito del acuerdo corresponde al otrora legislador provincial surgido en la centenario Partido Autonomista, quien en su momento fue investigado por la Justicia Federal por lavado de activos, al tener una buena suma de dólares (119.690) en una cueva financiera local, aquello que se conoció como el escándalo Pyramis. Actualmente es líder de Compromiso Correntino, el partido que creó para llegar nuevamente a la diputación provincial, impulsado por la figura del afamado chamamecero Mario Bofill.

LAS DOS BATEAS

Hoy Sussini se muestra como consejero del gobierno radical, hasta tiene una tarjeta oficial con la que se presenta. Una función que admite en sus cuentas de redes sociales. Para otros sería un ñoqui de lujo más en la plantilla del gobierno comandado por la UCR. Un cargo que se cree al que habría renunciado para convertirse en el CEO -Chief Executive Officer-, el director ejecutivo de la Muralla China, aquella que se observa desde la luna. De lo contrario su conducta sería incompatible y pasiva de violentar la ley de ética pública. Hasta aparece risueño como se lee. No hay dudas que jugó en las dos áreas al mismo tiempo, y por ahora corre con los costos de albergue de sus amigos de origen asiático.

Los socios Chinos “Campanelli”

Manuel Sussini, articuló la creación de un consorcio integrado por ciudadanos argentinos de origen chino domiciliados en la provincia de Buenos Aires. Realizó las gestiones pertinentes para la firma de la escritura N°406 que dio nacimiento a la compañía frigorífica. La firma tiene como socios a Yi Zhuang, un joven de 32 años, soltero con domicilio en la calle Artigas 680 de Ituzaingó (Buenos Aires) donde también vive Yanmei Zeng, otra socia. También aparece asociado su hermano Jiawei Zhuang de 44 años, radicado en Alberti 2028 en Ituzaingó (Buenos Aires), quien convive a la vez en igual dirección con sus socios y parientes Rongxiu Zhuang y Yun Zhuang. Otro integrante de la corporación es Fangyu Gou de 31 años domiciliado en la calle Juncal 644 de igual localidad; Qinghui Lin de 25 años, quien vive en la calle Ciudadela 183 de Villa Tesei, en Hurlingham, (Buenos Aires). En la sociedad también aparecen los cónyuges Min Zhuang de 34 años y Pingmei Chen de 35, ambos con domicilio en Defilippi 1437 Ituzaingó (Buenos Aires), quienes conviven Limin Wu, también integrante de la Muralla China S.A. Algo similar a los Campanelli en la Argentina, una familia donde casi todos sus integrantes vivían bajo un mismo techo, una taquillera comedia televisiva emitida entre 1969 y 1974, la que también fue llevada al cine.