El campeón de la Copa Libertadores 2019, ¿se queda sin Mundial de Clubes? A 9 meses de su disputa, la FIFA no confirmó fecha ni sede del certamen y es posible que cambie su modalidad de disputa. ¿No habrá torneo a fin de año? El Mundial de Clubes, el premio más anhelado por el campeón de la Copa Libertadores, entre otras competencias internacionales, podría no disputarse en 2019. La máxima entidad del fútbol mundial tiene en mente realizar la competencia cada cuatro años, y con más equipos de todos los continentes, algo que podría quedar resuelto la próxima semana, cuando el 14 y 15 de marzo se lleve a cabo el Consejo de la FIFA en Miami. “Vamos a tener un Mundial de Clubes de verdad y no lo de ahora. Creo que ha llegado el momento de mejorarlo, y que puedan participar más equipos de todo el mundo”, aseguró Gianni Infantino, presidente de FIFA. ¿El campeón de la Libertadores sin frutilla del postre a fin de año? Ningún equipo argentino pudo lograrlo y, el posible nuevo formato, hará más difíciles las posibilidades.