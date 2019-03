En el conglomerado de Corrientes, los jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo, representan al 25,2% de la población de 18 a 24 años, mientras que en el total nacional este porcentaje alcanza al 16%. De los que sí trabajan, el 60,2% tiene un empleo no registrado.

La consideración del conjunto poblacional de los jóvenes resulta sumamente importante ya que incluye a las personas en el inicio de sus trayectorias laborales, es decir, en el momento en el que la mayoría ingresa al mercado laboral.

Resulta relevante la caracterización de la situación de los jóvenes inactivos en el sistema educativo –en cuanto a asistencia y nivel de estudios alcanzado– ya que esto condiciona su situación social presente y sus posibilidades laborales futuras.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Trabajo “Informe de Diagnóstico Laboral” para la provincia de Corrientes, los jóvenes inactivos (que no trabajan) en Corrientes representan el 69,8% de la población de 18 a 24 años. De ellos, el 36,2% no estudia y el 31,4% de los que no asisten a la escuela, no ha llegado a terminar los estudios secundarios. Cabe destacar que el 60,6% de estos jóvenes realiza tareas del hogar.

En cuanto a los principales indicadores laborales, el grupo de los jóvenes, registró en el primer trimestre de 2018 tasas de actividad, empleo y desocupación, muy inferiores a las registradas para este mosaico etario en el promedio nacional.

La tasa de subocupación (14,2%) y de empleo no registrado (60,2%) fueron superiores a las del total relevado por la Encuesta Permanente de Hogares a nivel nacional.