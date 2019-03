La alianza ECO+Cambiemos ya esta en carrera, y pretende ganar once bancas en la Cámara de Diputados y tres en Senadores, para ello la estrategia fue adelantarse y presentar a la mayoría de los partidos que respaldarán a sus candidatos en las elecciones del 2 de junio. La idea no es solamente mantener las bancas que pone en juego en la Legislatura sino ir por más. Eso puede significar una mayoría automática en ambas cámaras. El presidente de la Cámara de Diputados y aliado clave de la Unión Cívica Radical (UCR), Pedro “Perucho” Cassani, admitió esta semana que la crisis del Partido Justicialista (PJ) “aumentó las expectativas” para un triunfo contundente. Con un repaso comparativo de los números obtenidos en 2017 (333.000 votos), el consultor Andrés Rabossi señaló que se necesitan 47 mil votos más para el décimo diputado. El ex legislador nacional e histórico referente del radicalismo, Raúl Baglini, fue mucho más lejos y habló de “23.500 votos más” pero para ganar la banca Nº11. De suceder eso ECO + Cambiemos superaría incluso los dos tercios y pasaría a contar con 21 diputados de un total de 30. Si bien el 69% de aprobación a la gestión actual no necesariamente se puede traducir en votos, desde la rosada correntina anhelan un resultado histórico comparable con los tiempos arrasadores del Partido Nuevo a finales de los años 90. Fueron varios los legisladores que admitieron sus aspiraciones de reelección. Es el caso del “Chino” García del Partido Nuevo, o de Javier Sáez del Partido Popular (PP). Desde Encuentro Liberal se da por descontado que Cassani volverá a presentarse y encabece la nómina oficialista. Pero quien también concluye su segundo período como diputado es José Fernández Affur. En las grillas provinciales aún no existe paridad de género, por lo que los partidos no están obligados a distribuir en porcentajes iguales los espacios. La diputada de Proyecto Corrientes, Analía Bestard, tras seis años concluirá su mandato en diciembre. En el Senado, espacio codiciado por las principales figuras políticas de la provincia, se deben elegir cinco legisladores. Por ECO + Cambiemos finalizan su mandato la radical Graciela Rodríguez, el sindicalista Rubén Suárez, quien reemplazó a Henry Fick quien asumió como intendente de Mocoretá y Nora Nazar de Romero Feris del Partido Nuevo quien no irá por un nuevo mandato. La alianza gobernante podría retener los tres escaños y garantizarse así una mayoría también en la Cámara Alta. La oposición envuelta en indefiniciones, que se apresta a buscar aliados, podría darle otro empujón y ya no suena insólito un resultado 4-1. En la ciudad de Corrientes ECO + Cambiemos pone en juego más bancas que la oposición en el Concejo Deliberante. De los nueve que se van, seis corresponden al oficialismo y varios, aún sin hacerlo público, podrían ir por su reelección. La UCR pretende encabezar la nómina. Suenan los nombres de Alfredo Vallejos y Florencia Ojeda. Los aliados también piden pista y es así que el liberal Julián Miranda Gallino confirmó que buscará un nuevo período. Desde el sábado 23 serán formalmente aliados pese a que en los hechos acompaña desde el primer momento la gestión del intendente Eduardo Tassano. La Coalición Cívica-ARI pretende renovar el escaño a través de Fabián Nieves. El espacio Ciudadanos Comprometidos (CICO), merced al buen resultado obtenido en 2017, espera que el conductor y empresario Nelson Lovera forme parte de la grilla o bien actúe nuevamente como colectora, tal como lo hizo hace dos años.