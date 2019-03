“Cobramos el sueldo en cuotas y no hay a quién vender el stock”, aseveró el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Raúl Esquivel, sobre la preocupación de los empleados de la fábrica en Monte Caseros, en sintonía con lo que ocurre en Corrientes. “La empresa comunicó que los sueldos de enero y febrero se pagaron en 3 cuotas”, aseguró en declaraciones a radio Dos. Las dificultades económicas de la industria en todo el país aumentan y en Corrientes no hay excepción. “La empresa comunicó que los sueldos de enero y febrero se pagarán en 3 cuotas, el 4, 12 y 21 de marzo”, detalló Esquivel agregando que “en el segundo trimestre ya tuvimos un acuerdo entre los compañeros y la empresa y nos pagaron en 2 cuotas”. “Hoy no alcanza la plata ni cobrando el sueldo completo, por la inflación”, sentenció para puntualizar que “vivimos el día a día, dependemos del mercado y del consumo que se frenó”, detalló Esquivel.

En la empresa textil TN&Platex trabajan 300 empleados y “los trabajadores están en alerta, porque es preocupante trabajar a media máquina”, aseguró el referente obrero.