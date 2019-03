Según datos estadísticos, en la sociedad correntina subsisten 19 mil nuevos desocupados, junto con otros 24 mil nuevos subocupados. Para un universo de 33 mil personas que son acosadas por el flagelo de la desocupación directa e indirectamente. No escapan otros 47 mil nuevos ocupados demandantes de empleos. La cifra rosa, en el efecto multiplicador, casi 80 mil correntinos que no la pasan bien con este modelo económico altamente inflacionario, generador de recesión y desempleo.

Seguramente, estos datos sirven para alimentar la alta de desocupación que se conoció ayer desde las usinas oficiales, aumentando al 9,1% este flagelo en el cuarto trimestre de 2018. El índice de desocupación aumentó al 9,1 % en el cuarto trimestre del 2018, por sobre el 7,2% de igual período del 2017, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La subocupación demandante (personas que trabajan menos del tiempo que están dispuestas a trabajar y buscaban otro empleo) también subió al terminar el año pasado en 8,7% contra el 7,2% de finales del 2017, mientras que la no demandante llegó al 3,3% desde el 3% anterior.