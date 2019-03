Desde este 1° de marzo y hasta el 31 es el plazo para inscribirse para cualquiera de los beneficios de las Becas Progresar 2019, el programa oficial que proporciona ayuda económica para terminar estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios y también cursos o formación docente. Para acceder a ellos es necesario contar con determinados requisitos y cumplir con los trámites solicitados según el tipo de beneficio, a saber: Para terminar estudios en los niveles primarios, secundarios y especiales o para jóvenes que estén realizando cursos de formación profesional seleccionados por el Ministerio de Educación. Requisitos: Tener entre 18 y 24 años. La suma de los ingresos personales y los del grupo familiar del solicitante no debe superar los 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Ser argentino nativo o naturalizado con DNI o residente legal con al menos 5 años. No cobrar planes sociales nacionales, provinciales o municipales. Monto y cobro: $ 1.250 por mes. Se cobra por ciclo lectivo (de marzo a diciembre) un máximo 10 cuotas mensuales. El 80% se cobra mensualmente y para el 20% restante hay que acreditar regularidad como alumno. El dinero se deposita en una cuenta bancaria y se otorga una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo. También se puede cobrar con un pim (a través del celular, se retira el dinero en sucursales de Pago Fácil, Rapipago o cajeros). Cómo inscribirse: Después de chequear que estén actualizados todos los datos en Mi Anses (se puede llamar al 130 para consultar), hay que descargar y completar el formulario P.S.287 e imprimirlo. Luego hay que llevarlo a la institución educativa para que que lo firmen. Por último, el formulario se sube a través de internet. Becas Progresar para educación superior y formación docente. Para estudiantes que se encuentren realizando una carrera universitaria, terciaria o de formación docente. Requisitos: Tener entre 18 y 24 años. Se extiende a 30 años para estudiantes avanzados para cubrir aquellos casos de jóvenes que ingresaron de más grandes a la universidad. Con ingresos del grupo familiar que no supere en 3 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ser argentino nativo o naturalizado con DNI. No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal. Montos: Educación superior: becas de $ 1.600 a $.4.900 para estudiantes de carreras universitarias o terciarias. Formación docente: becas de $ 5.300 a $ 7.400 para el fomento de la formación docente en áreas estratégicas. Cómo inscribirse: el trámite no se realiza por Anses sino a través de la web del Ministerio de Educación, donde es necesario registrarse para poder postularse.