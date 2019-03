Desde el lunes 1 de abril la garrafa de 45 kilos costará $700 más. La suba será de entre 30 y 35%. El tubo de 45 kilos de gas propano experimentará un fuerte incremento. En las distribuidoras locales remarcan que durante el fin de semana los costos no sufrirán cambios. Hoy el tubo vale 2.200 pesos y hay quienes especulan con que se irá a 2.700 pesos. El valor de la garrafa de 10 kilos se ajustó en febrero pasando el gas social de $220 a $300, mientras que el servicio a domicilio pasó de $350 a $400, según la empresa. Ayer las fuentes consultadas indicaron que el cambio de mes llegaría con un nuevo incremento de la tarifa, pero en este caso afectaría solamente a los cilindros de gas propano de 45 kilos. En los días calurosos el aumento no se notaría tanto, ya que el consumo cae y se dispara en contrapartida con el consumo eléctrico; pero en forma imprevista, este lunes los consumidores de garrafas de 45 kilos deberán enfrentar un nuevo aumento. El precio tendrá más impacto, sobre todo teniendo en cuenta los días fríos que se aproximan. “Hasta el momento sólo nos dijeron que será una suba fuerte, estimamos que podría rondar el 30 o 35%”, indicó Aldo Rivas, titular de una distribuidora de gas de esta ciudad. Sobre la situación en general destacó que habrá que esperar la apertura del mercado el lunes por la mañana. “Aún no recibimos ni un comunicado oficial pero las versiones de aumento son concretas”, afirmó el referente. Según el informe que recibió, sólo se incrementará el valor del tubo de 45 kilos y recién el lunes desde la Secretaría de Gobierno de Energía se informará el nuevo valor a las distribuidoras. En cuanto a la cantidad de consumidores del cilindro de 45 kilos, el referente local dijo que si bien no es el más consumido, destacó que al menos entre un 20 y 25 de las ventas son de este cilindro. En lo que respecta a la elección, indicó que al consumir gas propano se genera un ahorro ya que la calidad es mejor. “El ahorro que se obtiene al consumir gas propano (garrafa de 45 kilos) en vez de gas butano (garrafa de 10 kilos) se nota a la larga, por eso se usa en cocinas industriales”, explicaron las fuentes consultadas.