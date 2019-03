La estrella del deporte anunció su retiro de forma inesperada. “Ey, chicos, un anuncio rápido. Hoy he decidido retirarme del deporte formalmente”, sorprendió el atleta con un mensaje en sus redes sociales. Conor McGregor es conocido por su excentricidad y su conducta explosiva. El irlandés sorprendió con una rotunda noticia que decidió dar a través de su cuenta de Twitter, donde confirmó que se retiraba del MMA. “Ey, chicos, un anuncio rápido. Hoy he decidido retirarme del deporte formalmente conocido como ‘Artes Marciales Mixtas’“, publicó el ex campeón de peso pluma y de peso ligero de la UFC. De 30 años, McGregor fue uno de los luchadores más representativos dentro de las Artes Marciales Mixtas y su fama se elevó cuando se presentó a pelear contra el estadounidense, Floyd Mayweather, quien lo derrotó categóricamente. “Les deseo a mis viejos colegas que les vaya bien en la competición“, agregó el ex luchador de Artes Marciales Mixtas en su cuenta de Twitter, @TheNotoriousMMA.