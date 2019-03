Al cumplirse hoy 43 años de la instauración de la dictadura cívico militar, el gobierno de Corrientes acompañó la recordación del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, rindiendo homenaje a los fallecidos y desaparecidos de aquel fatídico golpe de estado acaecido el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. En este sentido, autoridades provinciales asistieron a la Santa Misa celebrada esta mañana en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, donde estuvieron presentes, los ministros, de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, de Turismo, Cristian Piris y de Producción, Jorge Vara, el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, el fiscal de estado, Víctor Ojeda, secretarios y subsecretarios, el director del Registro Provincial de las Personas, Marcos Amarilla, legisladores provinciales, autoridades comunales, organizaciones de derechos humanos y público en general. Posteriormente, en el Cementerio San Juan Bautista se realizó una ofrenda floral y homenaje en el Memorial del Desaparecido correntino, con la participación de familiares y allegados a las víctimas de la dictadura militar. El Gobierno de Corrientes ratificó de esta manera el objetivo de fortalecer los derechos humanos y el sistema democrático, en un marco de convivencia que la comunidad toda necesita para desarrollarse y crecer con armonía, a la vez que reafirmó el compromiso con la democracia, la verdad y el rechazo pleno a todo tipo de violencia o autoritarismo. Sobre la fecha que hoy se conmemora, el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, dijo que la memoria debe ser activa y no solo recordarse los 24 de marzo, sino todos los días, para que la “sociedad tome conciencia de lo que nos pasó a los argentinos y nunca más vuelvan a ocurrir la desaparición, la tortura de seres humanos, el robo de bebés y tantas otras atrocidades cometidas en esa época negra de nuestra historia”. En tanto, Cuevas señaló que Corrientes tiene una clara política de estado relacionada con la Verdad, Memoria y Justicia, resaltando que meses atrás, el gobernador Gustavo Valdés anunció a junto a funcionarios nacionales, el Plan Provincial de Acción en Derechos Humanos, apoyado en esos tres ejes. “Es una fecha para reflexionar y recordar a todas las víctimas de la última dictadura militar que dieron sus vidas y lucharon por derechos fundamentales para la población”, manifestó Cuevas. Luego, el funcionario provincial destacó que “nos toca vivir en una democracia ya consolidada” y concluyó remarcando que es una “sistema y estivo de vida que ha elegido el pueblo argentino y que es fundamental para el respeto, la pluralidad de ideas y alcanzar la paz social”. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar. No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado, pero ero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina.