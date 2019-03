Un esforzado pero valioso triunfo logró Comunicaciones sobre Libertad de Sunchales por 84 a 75. El aurinegro logró sacar veinte puntos de diferencia en el primer tiempo pero sobre el final en una buena remontada Libertad se puso a tres pero no le alcanzó porque el local volvió al juego y se quedó todo. Novar Gadson fue el goleador del juego con 24 puntos. En el inicio del partido Comu arrancó con una buena ventaja por los dos triples seguidos de Gadson. Poco a poco y con un Thomas que no tenía oposición para ir hacia adentro la visita logró empatar el juego en 11 cuando promediaba el parcial. Comu cargó el juego en la pintura con Bortolín y con un Cequeira muy intenso pudo sacar una buena diferencia para cerrar ganando 24 a 16. El ingreso de Davis y Defelippo le dieron a Comu mayor intensidad en la primera línea defensiva y así el local fue estirando las diferencias corriendo la cancha y por momento luciéndose con alguna volcada de Davis. Cuando faltaban 3.19 alcanzó la diferencia máxima que fue de veinte. Sin embargo a partir de allí Libertad con Sago y Caffaro haciéndose fuertes en la zona pintada fue recortando las diferencias con una parcial de 6-0 (44-30). Rápidamente Rearte pidió minuto y a la vuelta el local pudo romper el sistema defensivo que proponía Libertad para terminar ganando el primer tiempo 48 a 32. El segundo tiempo fue otra cosa. Libertad pudo de la mano de Thomas (8 puntos en los primeros cinco minutos) recortarla diferencia y con 7 por jugar se puso a 10. Comu lo pudo mantener así con el aporte de Bortolín en la pintura y Cequeira que manejaba bien al equipo y pudo cerrar el parcial 62 a 52. En el último cuarto con el aporte de los más jóvenes Libertad pudo ponerse a tres pero no le alcanzó. Comu no tuvo claridad en los primeros minutos en el ataque y lo pagó caro en ese momento porque la visita logró ponerse 72 a 69 con cuatro por jugar. El local puso mayor énfasis en defender a partir de allí y encontró en Gadson y la velocidad de Davis los puntos necesarios para volver a estirar la diferencia a diez. No le quedaron fuerzas a Libertad para pelearlo pese a los tiros externos fallidos de Cuello o el aporte de Caffaro y Kelley en la pintada. Muy buen triunfo de Comu por 84 a 75 porque no solo no contó con Battle recuperándose de su lesión sino que, apenas tuvo tres minutos en cancha a Selen Safar que con un golpe en el aductor no volvió a entrar.