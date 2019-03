Desde Luz y Fuerza alertaron sobre la intención de la Intervención de la DPEC de cerrar las cajas de cobro que existen en la sede del ente energético en las oficinas de San Martín y Salta. “Estamos en alerta; consideramos que no es una decisión acertada; esas cajas son muy importantes para la recaudación de la empresa”, valoró Ernesto Montiel. “Hay alerta; sabemos de la decisión y creemos que no es una decisión acertada; tenemos que tratar de brindar las mejores condiciones para que el usuario pueda pagar las facturas”, sostuvo el referente de Luz y Fuerza, ante la decisión de cerrar las cajas de cobranza en la sede. “En un Rapipago, Pago Fácil o en el banco, no se tiene todas las posibilidades de pago, como la de acceder a un convenio de pago o algo parecido”, considerando necesaria la atención al usuario. “Es algo muy importante para la recaudación de la empresa”, cerró el dirigente sindical.