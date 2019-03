“Quiero jugar un Mundial, pero si me mando estas cagadas es imposible”. Ricardo Centurión se quebró al hablar sobre sus faltas de conducta y se hizo cargo por el presente que atraviesa, marginado del primer equipo de Racing. La situación de Ricardo Centurión podría ser comparable con la del peso en nuestro país. Su inestabilidad es altísima y por sus recurrentes faltas de conducta, su cotización se devalúa cada día más. El jugador de Racing es el dueño de su propio destino: si domina sus impulsos está llamado a triunfar. Si continúa por el camino de la indisciplina, nunca demostrará el potencial que podría llevarlo incluso a jugar un Mundial, algo que el año pasado fue un posibilidad concreta dentro de la cabeza del ex entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli. “Hace seis años que debutaste, loco; no busques más excusas”, se dice a si mismo Centurión en un mano a mano con TyC Sports, donde realizó una fuerte autocrítica y hasta se quebró. El volante fue marginado de Racing luego de un reclamo que le hizo a Eduardo Coudet en la cancha de River, cuando el entrenador lo dejó en el banco de suplentes.