El colombiano Edwin Cardona sonó como posible reemplazante de su compatriota Juanfer Quintero. En una historia de Instagram, aclaró su situación actual. Recién se fue de Boca y ante la grave lesión de su compatriota Juan Fernando Quintero su nombre sonó como posible refuerzo de River pero rápidamente Cardona salió a desmentir la información y aclaró que no tuvo conversaciones con nadie para cambiar de club. “Quisiera saber qué medio o persona es el mal intencionado que está generando polémica con este tipo de comentarios. No he hablado con nadie ni de ningún equipo, mi actualidad es Pachuca y punto. Gracias”, escribió Cardona en su cuenta de Instagram para alejar los rumores que lo ponían en la órbita de Marcelo Gallardo. En el mismo posteo, el colombiano copio una supuesta declaración suya de la que se despegó: “Me contaron del interés de River. Si me llaman haría todo lo posible por ir. Juanfer me contó lo que es por dentro. En Boca tuve una mala experiencia. En ese vestuario había más ego que fútbol. Me corrieron como un perro, es un mal recuerdo”. Cardona tuvo altos y bajos en su paso por Boca pero ya con su salida asegurada por la elevada opción de compra que tenía, el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo descartó para los partidos definitorios de la Copa Libertadores y sin lugar a dudas, el colombiano se terminó yendo mal, o por lo menos con un sabor amargo por no ser tenido en cuenta en la final justamente frente a River.