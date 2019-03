Cancilleres de todo el mundo visitaran Argentina la semana que viene en un evento organizado por la ONU. Mientras el presidente Mauricio Macri viaje a Chile para participar del cónclave Unasur, cancilleres de todo el mundo arribarán a Buenos Aires para participar de un evento organizado por la ONU. Se trata de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que se realizará del 20 al 22 de marzo en el Centro de Exposiciones de la Ciudad. Si bien el objetivo formal de la agenda de trabajo es “examinar las tendencias de la cooperación Sur‑Sur y la cooperación triangular”, lo cierto es que se espera que la coyuntura se cuele en los debates, en un momento donde acrecienta el conflicto político en Venezuela, y días después de que Ecuador anunciara que abandona el bloque regional Unasur. Se esperan más de 38 reuniones bilaterales entre en canciller Jorge Faurie y sus pares internacionales, y está previsto que los funcionarios elaboren un documento final en el cual, según señaló el canciller argentino, “no habrá menciones a la situación política de ningún país en particular, sino que será algo global”. La aclaración fue realizada en Cancillería este viernes durante una conferencia de prensa de la que también participaron Ana Ciuti, Directora de Cooperación Internacional, y Jorge Chediek, Director de la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur. Ante una consulta a cerca de la participación de Venezuela en el cónclave, Faurie aclaró que el evento es organizado por la ONU y que el organismo cursó la invitación “a todos los países, incluido el representante de la ONU en Venezuela”. Aún no está confirmada la lista de participantes, pero vale recordar que la ONU, pese a que manifestó su preocupación por la situación política de Venezuela, no reconoce a Juan Guaidó como autoridad de ese país. A este escenario, ya de por sí en tensión, se suman los acontecimientos del jueves en la ciudad de Viena, donde una veintena de diplomáticos abandonaron una reunión del organismo internacional sobre drogas por la presencia del ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, al que consideran un representante “ilegítimo” del país.