Las cámaras nacionales legislativas tuvieron un buen nivel de asistencia a sesiones de senadores y diputados nacionales durante 2018. En el caso de los representantes de Corrientes dos tuvieron asistencia perfecta, y el resto entre 1 y 3 inasistencias, según se desprende de un informe del sitio Parlamentario.com.

En el caso del Senado nacional, casi la mitad de los senadores no faltó a ninguna sesión a lo largo de 2018.

Los senadores nacionales por Corrientes Ana Claudia Almirón y Pedro Braillard Poccard, no registraron ausencias, en tanto tuvo una Carlos Mauricio Espínola.

En Diputados, no hubo muchas sesiones, pero sí fueron muy intensas, con temas de gran trascendencia y repercusión social como la cuestión del aborto; con sesiones extralarge en el recinto de la Cámara de Diputados.

En el caso de los diputados por Corrientes, tuvieron una ausencia Estela Regidor, Sofía Brambilla, Jorge Romero y Araceli Ferreira, dos ausencias registraron José Ruiz Aragón y Julián Dindart, en tanto tuvo tres ausencias el diputado Oscar Macías.