El Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé autorizó el aborto de una niña de 13 años con retraso madurativo, embarazada de 17 semanas producto de una violación. “Teniendo en cuenta la situación general de la menor y el estado de gravidez, el procedimiento, de ser ordenado, debe realizarse a la mayor brevedad”, indicaron los integrantes del Instituto Médico Forense.

En respuesta a un pedido de la progenitora de la niña, la jueza Sara Durand, autorizó la interrupción legal del embarazo.

La madre había ido a consultar al hospital por cambios corporales que presentaba la nena, y se dio intervención al Juzgado al presumir que se trataba de una gestación producto de un abuso sexual. También el Ministerio Público Fiscal expresó no tener objeciones a que se practicara a la mayor brevedad posible el aborto solicitado por la madre de la menor. Asimismo el Asesor de Menores expresó que en este caso, se encontraban ante el supuesto de un aborto no punible.

La Psicóloga Forense informó que la niña no presentaría las condiciones cognitivas y comunicativas mínimas para que la declaración fuera viable y factible en una Cámara Gesell.

Tras una nueva Junta Médica, se planteó entonces una cesárea y la posibilidad de una ligadura de trompas ya que “hay razones terapéuticas por las cuales es aconsejable evitar futuros embarazos”.

El planteo de la autorización de ligadura de trompas fue derivado por los médicos a la jueza María Dionisia Zovak, quien finalmente autorizó la esterilización quirúrgica, consistente en la realización de cesárea con ligadura de trompas.