Los choferes autoconvocados consideran que la crisis de ERSA es una pantalla para no pagar sus obligaciones. En la mañana de ayer se reunieron los representantes de la UTA y choferes autoconvocados con el subsecretario de Trabajo en el marco de una conciliación obligatoria. Rubén Suarez titular del gremio, estuvo en el encuentro y los autoconvocados se movilizaron rechazando su presencia.

“Entraron unos referentes para observar el acuerdo; lamentablemente la empresa no cumplió nada de lo prometido en noviembre cuando hicimos seis días retención de servicio”, afirmó uno de los trabajadores desde radio LT7. “Queremos cobrar a escala nacional, blanqueo de personal, bancarización, cese de descuentos como las cubiertas y suspensión por exceso de velocidad”, acusó el trabajador, quien reiteró que no se sienten representados por Suarez, “no nos representa, se tiene que ir de la UTA”, disparó. Aseguró que desde la empresa pretenden que algunos choferes pierdan su antigüedad o despedirlos por alguna causa.

Sobre la situación de la empresa ERSA y el pedido de convocatoria de quiebra los choferes sostienen que “es una pantalla”, argumentando que la firma cobró 70 millones de pesos en concepto de subsidios, la municipalidad le dio 13 millones y “ahora dicen que la empresa no funciona”.

Había un cuarto intermedio

Se había resuelto un cuarto intermedio hasta mañana en el marco del proceso de conciliación obligatoria, pero que finalmente quedó trunco. “Hasta ese día está garantizado el servicio del transporte urbano”, resumió Rubén Suárez, pero luego se terminaría tomando otra decisión: la de parar.

“Vamos a ser respetuosos con la decisión, y esta decisión será trasladada a la asamblea; esperamos una nueva oferta de la empresa que sea viable; es imperioso recibir lo que reclamamos”, insistía Rubén Suárez desde radio Dos en horas de la mañana del martes. Asimismo anticiparía que “hasta el jueves vamos a esperar, pero si hay una convocatoria a nivel nacional nosotros vamos a evaluar la posibilidad de acompañar la medida”.