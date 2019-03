Anunciada con pompas como “política salarial” la Administración Provincial anunció ayer un aumento otorgado que ronda por debajo del 35% escalonado, alcanzaría a un 27%. Muy inferior al 48% de inflación registrado en 2018 cuando solo se incrementó un 25% y más lejos de la expectativa de recuperación salarial para el 2019. Entre un casi 100% de inflación acumulada, solo recibirán un bálsamo de $300 (trescientos pesos) más, cada dos meses, para un plus que pasará de $5.500 a $6.500 (poco más del 10%), recién en noviembre. Cuando la inflación escala casi al 4% cada mes. En síntesis, no hay grandes mejoras en los salarios de los estatales correntinos que seguirán percibiendo, lamentablemente, los peores sueldos del país. El dato: Gildo Insfrán otorgó 42% de aumento a la plantilla de empleados públicos de Formosa.

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini fue quien encabezó la conferencia de prensa donde se anunció la política salarial para la Administración Pública. En caso que la inflación supere el porcentaje de incremento, se podría reabrir la mesa de negociación. En las decisiones se incluyen medidas de alcance general y particular.