Dos jóvenes sospechados de cometer el arrebato de una cartera, fueron detenidos durante una persecución que se extendió por distintos sectores de la capital correntina durante la madruga de ayer. Lo particular del caso es que los delincuentes se movilizaban a bordo de un automóvil, lo cual es poco común teniendo en cuenta que la mayoría de los arrebatos se efectúan a bordo de motos. El episodio incluyó hasta un video, registrado por celular por parte de unos “vecinos justicieros”, quienes persiguieron a los malvivientes hasta que éstos se desprendieron de la cartera que habían sustraído momentos antes. Posteriormente se produjo la detención de Facundo B. y Joel C., ambos de 20 años, quienes están sindicados como los autores del robo. Todo comenzó cuando una joven fue víctima del robo callejero, en inmediaciones de la esquina de la calle Carrillo y J.R. Vidal. Según indicó la chica, un muchacho la interceptó en dicha zona, le arrebató su cartera y se fue corriendo, abordando luego un automóvil que aceleró apenas ingresó el ladrón. No obstante, la mujer logró ver parte de la patente del automóvil y llamó a la Policía. Pero antes de que se produzca dicha llamada al 911, dos jóvenes “justicieros” que estaban a bordo de una motocicleta, advirtieron el delito y comenzaron a perseguir a los malvivientes. Esta secuencia quedó registrada por el celular de uno de los “justicieros”, material fílmico que logró captar la patente del auto y su marca. El móvil 168 del Grupo de Intervención Rápida (GIR), los ubicó por Madariaga y Chacabuco, los persiguió y atrapó a los muchachos cerca de la terminal de Ómnibus. De esta manera se recuperó todo lo robado: 750 pesos y un celular J5 junto a documentos. Los sospechosos, ambos residentes del barrio Galván, quedaron alojados en la comisaría Segunda.