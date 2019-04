Argentina le ganó a Brasil en el descuento, lo eliminó y sigue en carrera en el Sub 17. El seleccionado Sub 17 se quedaba afuera del Sudamericano de Lima. Lejos, también, del Mundial. Le ganaba a Brasil por 2 a 0, necesitaba un gol más para seguir en carrera. Iba. Una y otra vez. Con alma y vida. Dispuso de tres, cuatro, cinco situaciones claras. No podía. Hasta que en el segundo minuto del tiempo adicionado, Bruno Amione encontró la llave del tercer gol, de la clasificación milagrosa y, más aún: dejó en el camino al rival de toda la vida. Un sábado a la noche especial, a pura emoción. Y lo más valioso: luego del impacto final, los chicos argentinos saludaron a los brasileños, la muestra más genuina del fair play. La victoria y la derrota, las dos caras de la misma moneda, con hidalguía. Con respeto. Pablo Aimar fue un crack de pantalones cortos. Un número de 10 de los de antes, mágico, elegante. Fuera de escena, siempre prefirió el bajo perfil, el otro lado de la luna. Y ahora, como conductor del seleccionado Sub 17, se convirtió en docente. Su trabajo va más allá de victorias y derrotas, de tácticas y estrategias. Le enseña el camino a un grupo de jóvenes, con valores que excede el campo de juego. Su liderazgo es indispensable, ahora mismo, cuando los chicos acaban de avanzar a la etapa decisiva del Sudamericano. Debía ganar por tres goles de diferencia. Y lo logró. Un hermoso milagro. Sueña con el Mundial justamente de Brasil, en noviembre próximo; el certamen otorga 4 plazas. Rumbo al título sudamericano, siguen Uruguay, Paraguay y, desde anoche, la Argentina. Hubiese sido un castigo mayúsculo para un grupo de jugadores que ensayan un juego prolijo, audaz. Las canchas de césped sintético le jugaron, de a ratos, una mala pasada, más allá de que esa dificultad afecta a todas las delegaciones. Los chicos se hicieron grandes. Matías Godoy, de penal, abrió el marcador y Matías Palacios, desde afuera del área, selló el 2 a 0. En todo momento, la Argentina fue superior. Tuvo la pelota, la ambición, la cabeza. Brasil fue un actor secundario de lujo. Durante buena parte del segundo tiempo, el equipo nacional tuvo un jugador más, por la expulsión de Diego. La pelota, al final, le dio la razón a la Argentina.