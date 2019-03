Aranduroga perdió con Regatas y aún no conoce la victoria en el Regional NEA. Por la tercera fecha del Regional de rugby del Nordeste, Aranduroga acumuló su tercera derrota en fila ayer, al caer de local frente a Regatas de Resistencia por 15 a 9. En el inicio del primer tiempo los correntinos presionaron arriba y pusieron el juego en campo rival, pero lentamente la visita emparejó las acciones y a los 13’ abrió el marcador con un try de Harispe, que tras la conversión de Michan puso el tanteador 7 a 0. Las Cebras intentaron progresar en el campo pero chocaron ante un equipo Remero ordenado que se defendió bien, y en ataque se mostró lúcido para hacerse dominador del juego. Sin embargo, ese manejo de las acciones no derivó en puntos ya que la visita tuvo problemas para concretar en las ocasiones que dispuso y en varias ocasiones quedó al borde del try. En el mejor momento de Regatas, el local aprovechó una infracción y descontó con un penal de Rodrigo Gómez Vara en 26’ (3 a 7). Pese a esto Regatas siguió dominando pero sólo logró aumentar con un penal de Michan a los 40’, para irse al descanso arriba 10 a 3. Aranduroga salió al complemento con el cuchillo entre los dientes, pero no pudo romper la defensa. Producto de ese asedio el Remero cometió infracción y Aranduroga descontó con un penal de Gómez Portillo, 6 a 10 en 8’. El local tuvo serios problemas en la obtención de la pelota y entregó en zona roja la pelota. Regatas no desperdició la chance y luego de un line out y maul llegó el try de Martínez (15 a 6). Las Cebras atacaron constantemente pero no supieron romper la defensa rival. Tuvieron muchos minutos la pelota en los últimos cinco metros pero no lograron marcar try y debieron conformarse con un nuevo penal a 3’ del final. El cierre fue todo del local en ataque, Regatas soportó la presión y se llevó la victoria por 15 a 9. En otros partidos, Taraguy goleó a Aguará en Formosa por 75 a 22, y Curne vapuleó a Sixty 43 a 6.