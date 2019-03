A través del Decreto Nº 3200 del pasado 21 de diciembre de 2018, pero recién publicado en el boletín oficial del último 4 de febrero de este año, el gobernador Gustavo Valdés destinó un Fondo especial de 27 millones de pesos, orientados a ejecutar el “Plan Refuerzo Alimentario para las Fiestas Navideñas”, en un trámite exprés que se inició el 18 de diciembre (en tan solo 3 días se cocinó todo). Se hicieron miles de bolsitas con el slogan “Felices Fiestas para Todos¡” de color verde con el escudo del gobierno de la provincia y el slogan oficial “Corrientes somos Todos”. Los alimentos fraccionados fueron distribuidos directamente por los punteros políticos del gobierno, según la orden de la comandancia radical. No hubo censo. El destino era casi exclusivamente a afiliados, militantes y simpatizantes de ECO-Cambiemos, posibles votantes de la alianza oficialista para las ya decretadas elecciones legislativas del próximo 2 de junio.

Si bien los considerandos del Decreto de Valdés sostenían que el Fondo Especial era destinado a la atención de familias de escasos recursos de capital e interior provincial en situación de vulnerabilidad e imposibilitados de acceder por medios propios a los productos que integran la canasta navideña, la entrega fue totalmente direccionada como un anticipo de la campaña proselitista que se avecina. Y como es costumbre, no pocos punteros se apropiaron de las mercaderías para comercializarlas. Dejaron rastros, que rápidamente se convirtieron en imágenes viralizadas por las redes sociales (ver foto).

El dato más peculiar: no se conoció licitación alguna para la compra de los alimentos, solo se supo que la firma que se hizo cargo de esta millonaria operación comercial, estaría vinculada al cuñado del primer mandatario correntino, quien según la malas lenguas desde que llegó el ituzaingueño al poder, viaja asiduamente una o dos veces por semana a Buenos Aires (Capital Federal). La importancia de los negocios de la familia.