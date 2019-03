“Estoy compitiendo palmo a palmo con los mejores del mundo. Quiero sentirme gratificado y apoyado”. Lo expresó desde radio Dos el remero regatense, representante de la provincia y del país en remo adaptado, el profesor Alejandro Vera. Habló de su clasificación a la Copa América que se disputará los días 14, 15, 16 y 17 de marzo en Nordelta. Comentó los inconvenientes que tienen, no solamente los deportistas adaptados, para convivir su disciplina con su rutina habitual y la necesidad del apoyo de gobiernos provinciales y nacional. El remero adaptado número uno del país, Alejandro Vera, comentó sobre el selectivo que lo depositó en la Copa América que se disputará en el Nordelta: “Hace una semana estuve en una concentración con la selección donde me evaluaron en 6 kilómetros agua, remo ergómetro y 400 metros de natación donde bajé mis tiempos mejorando mi performance y eso alegró al entrenador que me citó nuevamente para que sea el representante para la Copa América”.

“Mi deporte es el remo, la categoría es PR1, categoría single. Mi bote tiene una adaptación que tiene una silla y remo solamente con la espalda y brazos. He llegado a ser el número uno del país solamente entrenando todos los días”, aseguró el correntino.