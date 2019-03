José Galván se refirió al aumento de ex combatientes en el padrón de beneficiarios. “Es preocupante, una falta de respeto y una estafa al Estado y al pueblo argentino”, sentenció.

El titular del Centro de Ex Combatientes en Malvinas, recalcó que “todo lo que logramos es por nuestra lucha” y se refirió a los preparativos para la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, que se hará en Ituzaingó. Aseguró que “el acto será a partir de las 18:00 con presencia del gobernador, Gustavo Valdés”. Además, destacó que “Valdés prometió 4 centros nuevos por año y lo estamos logrando” remarcando que “todo lo que logramos es por nuestra lucha”, recordando que “el Centro de Ex Combatientes de Ituzaingó se inaugurará el 2 de abril”.