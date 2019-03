La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) firmaron ayer un acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino en el país, con la suscripción de ocho contratos en cada uno de los 16 clubes que componen la Liga de Primera División. El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia anunció que esa entidad destinará una ayuda de 120 mil pesos mensuales a cada club durante un año para que puedan cumplir con el pago de los salarios de las jugadores profesionalizadas. “Queremos ser la gestión del fútbol inclusivo y de la igualdad de género y venimos demostrándolo”, declaró Tapia. Sergio Marchi, secretario general del gremio informó, al compartir con Tapia una conferencia de prensa en Ezeiza, que el sueldo básico de cada futbolista será equivalente al contrato que percibe un jugador de la Primera C, última categoría rentada del género masculino. “Siento una profunda emoción y una alegría enorme de haber podido llegar, después de trabajar bastante, a que la Asociación del Fútbol Argentina pueda tener a partir del próximo torneo, el torneo profesional femenino”, señaló Tapia, sentado entre Marchi y Lucía Barbuto, presidenta de Banfield, única mujer en este cargo en clubes de Primera masculina. La Liga de Primera División de mujeres la integran: Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Huracán, UAI Urquiza, UBA Fútbol, Lanús, Platense, Villa San Carlos, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, El Porvenir, Deportivo Morón y Atlanta. Tapia también se comprometió a la construcción de un centro de alto rendimiento en la Ciudad de Buenos Aires para el desarrollo de la actividad femenina y contó que el 29 de marzo “vamos a inaugurar los primeros vestuarios para ellas en el Predio”. A partir del próximo torneo, la AFA le va a brindar la cancha de césped sintético para que los clubes que no tengan cancha puedan jugar el torneo profesional dentro de estas instituciones. Además, Tapia anunció un torneo federal hacia fin de año y dijo que “tendrá las características de la Copa Argentina y se llamará Copa Fútbol en Evolución. Ojalá que el próximo torneo sea un puntapié para que el fútbol femenino siga creciendo”. A partir del acuerdo que firmaron hoy Tapia y Marchi, los clubes tendrán 60 días para fichar jugadoras. Hasta ahora, las futbolistas “figuras” no llegaban a cobrar ni cinco mil pesos de viáticos en sus equipos ni en el seleccionado, que empezó a tener notoriedad por lograr la clasificación de Argentina al Mundial de Francia 2019, después de 12 años de ausencia en la máxima competencia internacional.