En los últimos 15 días robaron dos veces en la Escuela Nº 275: “Los delincuentes no nos dan tregua”, dijo la directora del establecimiento. Hasta el momento el gobierno de Gustavo Valdés no reacciona ante este flagelo.

La Escuela que está ubicada en el barrio Laguna Seca, fue por segunda vez en 15 días, blanco de los malvivientes. A una semana del inicio de clases los docentes se encontraron con un ventilador menos, paredes, puertas y armarios dañados, y con la puerta de entrada manchada con pintura. La directora del establecimiento, María Lasala, remarcó en declaraciones a radio Dos, que “estas cosas hacen que uno se sienta cabizbajo pero no nos van a quitar fuerzas, estamos tratando de fortalecernos desde adentro”. “El último que se va el sábado se va pensando con qué me voy a encontrar el lunes”, aseveró la docente.

este fin de semana ingresaron y robaron ventiladores, arrancaron de las paredes cosas pegadas, sacaron los sócalos de las puertas, rompieron armarios, y destrozaron todo".

“Es una de las escuelas que no hace paro, venimos a trabajar todos los días, seguimos tratando de salir adelante”, señaló Lasala.

“La vez pasada vinieron del Ministerio de Educación y se está trabajando en el cerramiento de la escuela, pero no están instaladas alarmas ni sistema de seguridad y en la Comisaría nos dijeron que no pueden hacer guardia `permanente porque no cuentan con la cantidad de efectivos”, culminó.