Ocho delincuentes armados robaron 70 mil pesos a una familia del barrio Pirayuí de esta ciudad. El robo a mano armada ocurrió en la anoche alrededor de las 21.45, en una vivienda ubicada en Cuba y Trento. Actuaron violentamente sobre la familia, redujeron al padre de familia, su esposa y tres hijos, 8, 7 y 5 años de edad y le exigieron dólares. La familia contaba con 70 mil pesos, monto que fue entregado a los delincuentes. Se llevaron además una Tablet y teléfonos celulares. Ángel Espinoza, dueño de casa conto que fue movilizado por la situación sostuvo que el robo “lo fundió”. “La gente está atemorizada, ya no se puede vivir más en este lugar, me dejaron sin nada, todo lo que me costó ganar con tanto sacrificio”, lamentó refiriéndose a que en su vivienda contaba con un pequeño negocio de venta de bebidas. Normalmente no tienen efectivo en la casa dado que día a día reponen la mercadería. Como parte del escalofriante relato contó que “uno de los delincuentes indicaba a otro de adentro ‘pegale un tiro, terminemos con esto y vamos’”. Los delincuentes llegaron al lugar en un automóvil y dos motocicletas. Se maneja la hipótesis de que habrían tenido el dato de que en la casa había dinero. “Para que les entregue el dinero, le gatillaron a mi mujer en la cabeza”, siguió el relato conmocionado por la situación. “He sufrido varios robos, pero nada como esto, ya no doy más, he decidido dejar el domicilio; tengo que ir a alquilar un lugar por mis tres hijos que son chicos, y no sé de dónde voy a sacar”, aseguró. Pidió además la intervención de las fuerzas de seguridad así como de la Justicia en la zona “no podemos seguir viviendo así”.