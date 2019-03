Así respondió el técnico de Boca ante la comparación de su ciclo con el segundo del Virrey en el Xeneize. Si su equipo le gana a Banfield superaría ese arranque histórico. Si este viernes Boca vence a Banfield en la Bombonera, Gustavo Alfaro superará el inicio récord de año que en 2003 concretó Carlos Bianchi al frente del Xeneize. Consultado por esta posibilidad, el entrenador dejó en claro que pese a las estadísticas, considera una pérdida de tiempo la comparación entre ambos ciclos. “Ojalá que pueda lograr el 50 por ciento que hizo Carlos en este club. Las estadísticas que sirven son las que te llevan al rendimiento cotidiano, lo otro no sirve para nada. A Carlos no le lustro los zapatos”, dijo. El técnico de Boca dio a entender que preservará a los futbolistas que jugaron para sus selecciones en esta doble jornada de fecha FIFA. No estarían ante Banfield para viajar a Brasil, donde el martes se miden ante Atlético Paranaense por la tercera fecha de la Copa Libertadores. “Estoy esperando (hasta hoy) para ver cómo llegan los muchachos. Lo importante es lo hagan sin ninguna clase de lesión o fatiga muscular. Ellos pudieron cumplir con sus obligaciones y en función de eso vamos a evaluar sus recuperaciones”, dijo.