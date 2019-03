A partir de hoy y hasta el jueves habra paro de colectivos urbanos e interurbanos desde las 22.00 hasta las 06.00. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió implementar medidas de fuerza en todo país, ante la falta de avances en el cierre de las negociaciones paritarias de 2018, por lo que, desde este lunes y hasta el jueves, las líneas de urbanas e interurbanas no prestarán el servicio. Si bien el horario en el que se implementará la protesta no abarcará la mayor demanda, se espera que genere quebrantos de consideración para los pasajeros frecuentes. No habrá colectivos urbanos e interurbanos entre las 22.00 y las 06.00. UTA Corrientes se adheriría. Hasta aquí, han fracasado dos audiencias entre las cúpulas de la UTA y de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a las empresas; al no haber acuerdo respecto del pago de un plus de 5000 pesos no remunerativo que ya se paga en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires y en el transporte de pasajeros de larga distancia. De no haber solución en la reunión pactada para el jueves, el sindicato analizará los pasos por seguir, pero se descuenta que las medidas de fuerza se profundizarán.