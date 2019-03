El presidente Mauricio Macri prometió durante su campaña electoral la construcción 1 millón de viviendas en todo el país, pero a la fecha, apenas se alcanzaron a edificar 50 mil, según datos de los gremios estatales. En Corrientes, más allá de las promesas y de la anunciada alineación política, nación provincia y municipio, hay 2.000 viviendas en carpeta desde hace 3 años “y no comienzan porque la nación no manda los fondos” para hacerlas”, sostienen los representantes sindicales de la entidad habitacional de la calle San Juan al 400.

En capital este año, faltan aún entregar las 350 ubicadas en el predio de Santa Catalina y “no se sabe cuántas se van a construir, mientras hay un padrón de más de 25.000 familias esperando su vivienda”, detallan los gremialistas. Asimismo indican que como remate de “esta política de ajuste”, ahora la secretaria de vivienda de la nación, ha creado un gran fondo fiduciario que obliga a las provincias y a sus institutos de viviendas, a crear igual esquema financiero.

El gobernador Gustavo Valdés, el ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini y el interventor del INVICO, Julio Veglia, han anunciado la creación de un fondo fiduciario, siendo el FONAVI la garantía de cobro como una política central de viviendas.

“¿Qué significa todo esto?”, se preguntan los Delegados gremiales, “significa que el FONAVI traspasará a los bancos, como garantía de los contratos PPP (participación pública privada), y esa sería la modalidad de construcción de viviendas”, puntualizaron. “De esta manera se privatizarán el cobro de cuotas y las hipotecas, y la gente tendrá que pagarles a los bancos, siempre y cuando las familias reúnan los requisitos”, detallaron para aseverar que “como si esto fuera poco, para que los bancos no pierdan plata si la gente no puede pagar las cuotas, los bancos se cobraran el 100% del recupero de lo garantizado por el FONAVI”. “Esto según Veglia sería el “incentivo”, para que los empresarios y los bancos inviertan en la construcción de viviendas”. “El INVIco quedara como mero garante”, acusaron.

Para los representantes de ATE en el IVICO podría desaparecer la vivienda social, como así también se construirán mucho menos viviendas, aumentarán las cuotas exponencialmente; y las viviendas, el cobro de cuotas y sus escrituras hipotecadas “serán manejadas por los bancos y las empresas, con todos los riesgos que ello implica para las familias”.

Al comprometerse el FONAVI, también entrara en riesgo la fuente de trabajo que representa el INVICO, principalmente para los trabajadores precarizados, que hoy son más de 300.