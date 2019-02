El gobernador Gustavo Valdés y su padrino político y ex mandatario provincial, Ricardo Colombi acordaron que los comicios provinciales se desarrollen en junio próximo. La decisión fue tomada luego de un encuentro que duró por espacio de una hora en Casa de Gobierno.

En su edición del jueves 5 de julio de 2018, hace 7 meses atrás, 1588 anticipaba esta posibilidad, haciendo una lectura del cronograma electoral de 2019, y tras versiones que salían desde el ejido del radicalismo correntino, más aún, desde la boca del propio Ricardo Colombi. Ahora se supo que la fecha indicada, sería el domingo 23 de junio.

De acuerdo a trascendidos difundidos por radio Dos, estaría muy encaminada la conformación de listas con una colectora en Diputados con dirigentes de fuerzas aliadas.

Gustavo Valdés en declaraciones que se reprodujeron en medios nacionales aseveró que “se inclina más por tener elecciones desdobladas”. Si bien no lo confirmó, indicó que “cuando estén dadas las condiciones vamos a anunciar”.

“Este es un año electoral fuerte y, a pesar de eso, no tenemos que dejar pasar la gestión porque Corrientes necesita obras y el objetivo es el desarrollo así que vamos a seguir trabajando en gestión y política”, concluyó, aunque desdoblar sería despegarse de la reelección de Mauricio Macri.