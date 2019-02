La lista de útiles escolares cuesta en promedio $2.500, mil más que en 2018. En librerías coinciden en el costo de lo pedido por los docentes para iniciar el ciclo lectivo. Este no incluye mochilas, que pueden valer hasta $5 mil. La mayoría pide primeras marcas, lo que agobia el bolsillo de los tutores. En el mes de diciembre, antes del cierre de los establecimientos educativos, los tutores habían recibido las listas de útiles escolares y desde ese momento iniciaron las compras en las librerías para “ganarle a la inflación”. En las últimas semanas, según comercios consultados, está aumentando la demanda y una lista de artículos de librería, para los tres niveles educativos, cuesta entre $1 mil y $3 mil este año. En comparación con el 2018, hay un incremento del 40%, que representa mil pesos más en algunos casos. Esto no incluye las mochilas, que valen entre $500 y $5 mil; tampoco las cartucheras. “Están pidiendo bastante desde la semana pasada. Desde el mes de diciembre preguntan y compran, pero ahora más. Tenemos promociones en efectivo y débito. Hasta el momento no se han presentado grupos de padres que quieren comprar de manera conjunta como en otros años”, contó Roberto, de Papelera Libertad. En cuanto al costo dijo: “En promedio hablamos de $2.500, depende de cada escuela, algunas gastan más u otras menos que este monto. Esto no incluye libros, mochila y cartucheras. El cliente pide lo que la maestra le solicita, no quiere otras marcas que pueden estar más económicas”. “La gente es de respetar mucho la lista y casi siempre las maestras piden primeras marcas y esto afecta el bolsillo del comprador porque en realidad pueden llevar otros productos pero prefieren respetar estas listas”, explicó uno de los vendedores del comercio ubicado por calle Moreno al 900. Desde la librería Claudio, Daniel comentó que “desde hace varias semanas están comprando los útiles incluidos en la lista que le pide la maestra”. “Cuando terminan las clases ya les dan la lista y algunos prefieren ir comprando para no pagar más caro después; hasta el momento los precios no se modificaron, mantenemos los mismos costos que el año pasado”, añadió.