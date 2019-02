Uno de cada tres chicos no puede comprar útiles nuevos para la vuelta a clases. A pesar del plan “Ahora 12” implementado por el Gobierno en las librerías, uno de cada tres consultados declaró que no comprará artículos nuevos. A pocas semanas de que inicien las clases, los útiles escolares se vuelven un factor clave para las economías familiares. Por eso, el Gobierno lanzó el plan “Vueta al cole” en el que incluye algunos artículos de librería, libros y manuales en doce cuotas sin interés. Sin embargo, el 33% de los hogares declaró que este año no puede afrontar nuevos gastos y que optará por reutilizar los útiles del año pasado. Se trata de una encuesta que hizo la consultora internacional Kantar Wordpanel. En los resultados muestra que apenas el 27% aprovecharía una promoción, mientras que un 12% va a comprar en cuotas. “Todas las acciones tienen un denominador común: cuidar el desembolso y ahorrar, el mismo comportamiento que observamos en el gasto de la canasta básica”, explicaron desde Kantar Worldpanel en el informe. El plan “Vuelta al cole” que impulsa el Gobierno Nacional y en la que reconoce las dificultades para las familias de afrontar los gatos de los útiles escolares se podrá utilizar en más de 3 mil comercios en todo el país. Se trata de los que están adheridos al “Ahora 12” en los que se podrán comprar diversos productos seleccionados en 12 cuotas sin interés.