En el inicio del octogonal del Federal A, Boca Unidos recibió a San Jorge en su estadio del barrio 17 de Agosto. El juego no tuvo muchas definiciones y a pesar de los esfuerzos, la ilusión de los aurirrojos correntinos de obtener una victoria se diluyó. El técnico Carlos Mayor expresó que “estas cosas pasan, es fútbol, el rival también juega; tengo mucha bronca porque nos costó los dos puntos”. El complejo Leoncio Benítez fue escenario de la apertura del Octogonal por la Segunda Fase del Federal A. Por la Zona B, Boca Unidos recibió en la primera fecha a San Jorge de Tucumán. Se vivió una jornada intensa, sin definiciones y escasas oportunidades de gol generadas por los correntinos. “El Negro” Núñez, logró poner la diferencia pero San Jorge no sé quedó atrás y Emanuel Cuevas, consiguió la igualdad. En un panorama poco festivo, Carlos Mayor se mostró desanimado por el resultado, ya que “fue un partido durísimo, nos costó dos puntos”. Consideró que “el primer tiempo fue parejo, hubo situaciones pero no pudimos convertir”. En el segundo tiempo, “nos movimos más pero sabíamos a quién enfrentábamos; nos costó dos puntos, la verdad es que estoy con mucha bronca porque lo habíamos trabajado, conocíamos al rival”, admitió.