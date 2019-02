Tortugas se quedó con el oro y Ranitas ganó el XI Circuito. Se concretó la quinta y última etapa del XI Circuito de Rugby, en el marco de la tercera edición del Seven del Carnaval en La Cruz. Ocho equipos mayores y tres juveniles se dieron cita a la vera del Uruguay. Tortugas de Santo Tomé se llevó la Copa de Oro y Ranitas la Copa de Plata lo que le permitió sumar los puntos necesarios para consagrarse campeones del certamen. El tercer Seven del Carnaval de La Cruz terminó de la mejor manera, con un marco de público importante y once equipos, se concretó el cierre del XI Circuito de Rugby de Verano organizado por Tiempo de Rugby y el Uruguay RC de esta localidad. Hubo festejos para todos, ya que en esta quinta y última etapa, además de los ganadores del certamen, se definía la lucha por la Copa Challenger. Sábado espectacular a la vera del río Uruguay sirvió para concluir un certamen que acaparo la atención de jugadores de toda la región. Donde hubo varios festejos. Y no faltó un cierra a puro carnaval. Uruguay RC se quedó con la Copa de Bronce al vencer a Ombú de Alvear 28 a 0, Ranitas de Paso de los Libres se alzó con la Copa de Plata tras superar a Chaque tu pala de La Cruz por 21 a 5. Tortugas en una final de los dos equipos de Santo Tomé, superó 21 a 14 a Carpinchos. Para luego dar lugar a la premiación del Circuito 2019.